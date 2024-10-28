Экс-замминистра энергетики Яновский обжаловал арест по делу о мошенничестве

Защита обжаловала арест бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Яновского, который проходит фигурантом дела о мошенничестве с ущербом более 175 млн рублей. Об этом рассказал РИА Новости адвокат экс-замминистра Руслан Кожура.

В пятницу, 28 октября, Никулинский суд Москвы отправил в СИЗО Яновского по делу о мошенничестве при ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт.

Следствие оценило ущерб в более 175,1 млн рублей, однако сумма может увеличиться во время расследования обстоятельств дела.

Бывшего замминистра задержали 24 октября в Москве. Telegram-канал SHOT писал, что дело Яновского связно с хищением бюджетных денег во время ликвидации угольных шахт в Кузбассе. В период с 2018 по 2023 год в регионе должны были избавиться от неперспективных и убыточных шахт и разрезов, для выполнения работ заключили государственные контракты. Однако задачи выполнили лишь частично, при этом с нарушениями, что привело к ухудшению экологии.

По версии следствия, ответственные за ликвидацию лица расхищали бюджетные деньги — пропало более 76 млн рублей. Яновский мог быть знаком с мошеннической схемой, поскольку в то время он занимал должность замминистра энергетики.

Защита настаивает на непричастности Яновского к преступлению, так как до него документы прошли через около 20 человек. Сам экс-замминистра в суде назвал обвинения безосновательными и считает, что они не имеют к нему «никакого отношения».

Ранее стали известны подробности об уголовном деле замглавы Минэнерго.