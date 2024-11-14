Стали известны новые подробности дела экс-мэра Сочи Копайгородского

Новые фигуранты дела о растрате в особо крупном размере в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги могут появиться в ходе расследования. Об этом сообщила прокурор в Мещанском суде Москвы, передает ТАСС.

«Следствие находится в активной стадии, устанавливаются и другие участники преступления, идет сбор доказательств», — заявила представитель обвинения.

По ее словам, Копайгородский не признал свою вину и не принял участие в раскрытии других фигурантов дела. Адвокаты бывшего мэра попросили суд смягчить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий.

Копайгородского обвиняют в хищении участка общей площадью семь соток и стоимостью 3,7 млн руб. По словам адвоката бывшего чиновника, эту землю Копайгородский «подарил благотворительному фонду «Дети Донбасса». Задержанного проверяют и на причастность к другим преступлениям. Суд также арестовал имущество и деньги на счетах Копайгородского и его супруги Янины.

13 ноября жену Копайгородского отправили под домашний арест. Она проходит по тому же уголовному делу о растрате в особо крупном размере, что и супруг.

Ранее сообщалось, что экс-мэру Сочи Копайгородскому отказали в отправке на СВО.