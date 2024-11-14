Осужденного за ненависть к русским блогера внесли в перечень террористов

Блогер Амид Юсубов, осужденный в России за пост про ненависть к русским, внесен в перечень террористов и экстремистов. Это следует из базы Росфинмониторинга.

«Юсубов Амид Гахраман Оглы, 08.12.1989 года рождения, село Каратакля Гарбаданского района Республики Грузия», — говорится в сообщении.

В сентябре 2023 года Юсубов в одном из Telegram-каналов прокомментировал пост, оставив голосовые сообщения, в которых лингвисты и психологи усмотрели возбуждение вражды по отношению к русским. Позже суд в Санкт-Петербурге приговорил Юсубова к 3,5 года лишения свободы.

12 ноября Росфинмониторинг внес троих фигурантов уголовного дела о подготовке терактов в Дагестане в перечень террористов и экстремистов.

В этот же день ведомство внесло гражданина Украины Григория Синченко, обвиняемого в шпионаже и диверсиях в ДНР, в список террористов и экстремистов.

Ранее Мосгорсуд отменил приговор экс-послу Украины.