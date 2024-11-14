Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Осужденного за ненависть к русским блогера внесли в перечень террористов

Осужденный за ненависть к русским блогер Юсубов внесен в перечень террористов

close
Shutterstock

Блогер Амид Юсубов, осужденный в России за пост про ненависть к русским, внесен в перечень террористов и экстремистов. Это следует из базы Росфинмониторинга.

«Юсубов Амид Гахраман Оглы, 08.12.1989 года рождения, село Каратакля Гарбаданского района Республики Грузия», — говорится в сообщении.

В сентябре 2023 года Юсубов в одном из Telegram-каналов прокомментировал пост, оставив голосовые сообщения, в которых лингвисты и психологи усмотрели возбуждение вражды по отношению к русским. Позже суд в Санкт-Петербурге приговорил Юсубова к 3,5 года лишения свободы.

12 ноября Росфинмониторинг внес троих фигурантов уголовного дела о подготовке терактов в Дагестане в перечень террористов и экстремистов.

В этот же день ведомство внесло гражданина Украины Григория Синченко, обвиняемого в шпионаже и диверсиях в ДНР, в список террористов и экстремистов.

Ранее Мосгорсуд отменил приговор экс-послу Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами