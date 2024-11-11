Мосгорсуд отменил приговор экс-послу Украины

Мосгорсуд отменил приговор послу Украины в Казахстане Петру Врублевскому, заочно осужденному на шесть лет лишения свободы за слова о русских. Об этом сообщает ТАСС.

Материалы дела было постановлено вернуть в Басманный суд Москвы на новое рассмотрение в ином составе. 26 августа Врублевский был заочно осужден на шесть лет лишения свободы за разжигание ненависти и вражды.

В марте 2024 года Врублевский был объявлен в федеральный и международный розыск и заочно арестован в РФ за слова о русских. Его также внесли в перечень экстремистов и террористов в России.

В августе 2022 года Врублевский заявил, что украинские власти пытаются расправиться над большим числом русских. После этого дипломата вызвали в МИД Казахстана и указали на неприемлемость подобных высказываний. Позже он извинился за свои слова.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский уволил Врублевского.

Ранее Россия объявила в международный розыск двух экс-министров Украины.