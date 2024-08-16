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Журналист Низовцев признан террористом и экстремистом в России

Журналист Низовцев попал в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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truenizovtsev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Соратника Алексея Навального журналиста Дмитрия Низовцева (признан в РФ иностранным агентом) внесли в перечень террористов и экстремистов. Его имя появилось в базе Росфинмониторинга.

«Низовцев Дмитрий Александрович, 19.04.1987 г.р., г. Хабаровск», — сообщается в перечне.

Также в реестр попали глава Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК) Мария Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) и бывший пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов).

В январе 2024 года Басманный суд заочно арестовал Марию Певчих и еще трех участников ФБК: Ярмыш, Низовцева и Анну Бирюкову.

Певчих обвинили в организации экстремистского сообщества, распространении заведомо ложных сведений о российской армии и вандализме.

Низовцева и Ярмыш — в участии в экстремистском сообществе и распространении фейков о ВС РФ, а Бирюкову — в публичных призывах к теракту, публичном оправдании или пропаганде терроризма. В январе МВД объявило бывшего пресс-секретаря Навального в розыск.

Всем четверым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания.

Ранее на экс-главу ФБК Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) напали в Литве.

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