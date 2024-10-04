Гельман обжаловал штраф в размере 40 тыс. рублей

Галерист Марат Гельман (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал штраф в размере 40 тыс. рублей за отсутствие плашки иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба», — заявили в пресс-службе суда.

В Таганском суде добавили, что уже передали жалобу в вышестоящую инстанцию, Московский городской суд. Однако на данном этапе дата заседания еще не назначена.

Гельмана признали иностранным агентом в 2021 году, тогда же его объявили в розыск по подозрению в причастности к уголовному преступлению. Суд признал его виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП.

До этого актер Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал свой первый штраф за нарушение обязанностей иноагента.

Слепакова приговорили к штрафу в размере 30 тыс. рублей за публикацию в Telegram-канале без маркировки иноагента. Апелляционная жалоба Слепакова поступила в Таганский районный суд Москвы.

Ранее Верховный суд отказался рассматривать жалобу Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) о статусе иноагента.