Французский генерал оценил влияние FPV-дронов на СВО

FPV-дроны уничтожают около 80 процентов целей в зоне специальной военной операции (СВО). Такое мнение выразил начальник штаба Сухопутных сил Франции Пьер Шилль, слова которого передает РИА Новости.

«Сегодня меч, в роли которого выступают беспилотники, сильнее щита. Но щит усовершенствуют», — заявил он. Под щитом военный подразумевает средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

По словам генерала, господство небольших примитивных дронов, которые устаревают слишком быстро, является кратковременным эпизодом, поэтому Франция делает упор на маневренную армию со средней бронетехникой.

26 июня в Минобороны РФ сообщили, что снайпер из арктического соединения группировки войск «Днепр» сбил ударный FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне сообщалось, что пожар на заводе в Южной Корее может повлиять на поставки литиевых батарей для украинских FPV-дронов. Отмечалось, что FPV-дроны требуют батарей высокой токоотдачи, превышающей 100C, и стандартом считается показатель 120C. Литиевые батареи с высокой токоотдачей позволяют FPV-дронам выполнять маневры, перевозить грузы и поддерживать полет.

Ранее переживший попадания FPV-дронов танк уничтожил группу ВСУ под Харьковом.