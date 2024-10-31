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Данилу Поперечного уличили в дискредитации российской армии

На комика Данилу Поперечного составили протокол о дискредитации армии РФ

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spoontamer/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Тверской районный суд Москвы зарегистрировал дело против стендап-комика Данилы Поперечного (признан в РФ иностранным агентом), его обвиняют в дискредитации армии РФ. Об этом стало известно из картотеки московских судов.

На юмориста составили протокол по части 1 статьи 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации...»). Если Поперечного признают виновным, то ему грозит административный штраф от 30 до 50 тыс. рублей. Причина, по которой на Поперечного составили протокол, неизвестна.

В начале октября Поперечный возмущался в своем Telegram-канале, что его внесли в реестр иноагентов из-за монетизации YouTube-канала. По его словам, он получал деньги не с показа зарубежной рекламы, а за «обычную партнерку с русской рекламой».

Позднее РИА Новости со ссылкой на судебные документы писало, что комика внесли в реестр иностранных агентов, помимо прочего, за политическую деятельность, которой он занимался в своих видеороликах. На личном канале Поперечного обнаружили четыре подобных видеоматериала, в одном из них Поперечный размышлял о выборах президента России.

Ранее cтало известно, сколько Блиновская потратила на рекламу «Марафона желаний».

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