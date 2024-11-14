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В Уфе загорелось здание строительной компании

В Уфе произошел сильный пожар в здании «ДорТрансСтрой»

В Уфе произошел сильный пожар в здании компании «ДорТрансСтрой» на улице Чебоксарская. Видео опубликовал Telegram-канал «БашДТП».

На кадрах видно, как из здания идет густой дым.

Местные власти пока не прокомментировали ситуацию.

До этого в Москве загорелось здание, в котором располагается общежитие ветеринарной академии имени К.И. Скрябина. Площадь возгорания составила 65 квадратных метров, в помещениях на первом и втором этажах горели мебель и личные вещи.

30 октября в городе Подольске Московской области загорелось производственное здание. Как уточняли в МЧС, пожар произошел в цехе по производству пластиковых окон на улице Станционной. Огонь охватил помещение и кровлю на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.

Ранее в Подмосковье произошел крупный пожар на складе.

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