В резиденции Трампа возникли проблемы с безопасностью

Обеспечение безопасности в резиденции Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, представляет собой серьезную проблему из-за наблюдаемого там хаоса. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированных источников.

«Поскольку ограничений на то, кого члены клуба Мар-а-Лаго [резиденция и гольф-клуб Трампа во Флориде] могут приводить в качестве гостей, нет, эта хаотичная ситуация вызывает небывалые проблемы с контрразведкой и безопасностью, к которым практически невозможно подготовиться», — указывает телеканал.

Отмечается, что после проведения выборов охрана в Мар-а-Лаго была значительно усилена. В частности, Секретная служба США задействовала роботов-собак для наблюдения и поиска взрывных устройств.

По данным телеканала, в Секретной службе предполагают, что Трамп может заменить исполняющего обязанности директора службы Рональда Роу.

13 июля произошло покушение на жизнь Трампа. Это случилось во время выступления политика перед избирателями. В Трампа выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Ранее политолог назвал главную странность в покушениях на Трампа.