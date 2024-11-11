Политолог назвал главную странность в покушениях на Трампа

Бывший американский полицейский, адвокат, политолог Григорий Красовский в беседе с Tsargrad.tv указал на странности в покушениях на республиканца Дональда Трампа, одержавшего победу на президентских выборах в США. По его мнению, в попытках нападения на политика могли быть замешаны высокопоставленные лица.

Эксперт напомнил о деталях второго покушения на Трампа.

«Мы видели неуравновешенного человека, который поддерживал Украину. <...> И вдруг этот человек, у которого не было каких-то видимых и легитимных источников дохода, откуда-то получает деньги, доступ к политикам, путешествует, покупает дорогую недвижимость на Гавайях и пытается выследить и застрелить Трампа, когда тот играет в гольф», — обратил внимание Красовский.

Первое покушение на жизнь Трампа произошло 13 июля во время выступления перед избирателями. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

15 сентября в гольф-клубе во Флориде на Трампа было совершено нападение во второй раз. Подозреваемый был задержан. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину.

Ранее резиденцию Трампа начал охранять робот.