Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал главную странность в покушениях на Трампа

Политолог Красовский: за покушениями на Трампа могут стоять политические силы

close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Бывший американский полицейский, адвокат, политолог Григорий Красовский в беседе с Tsargrad.tv указал на странности в покушениях на республиканца Дональда Трампа, одержавшего победу на президентских выборах в США. По его мнению, в попытках нападения на политика могли быть замешаны высокопоставленные лица.

Эксперт напомнил о деталях второго покушения на Трампа.

«Мы видели неуравновешенного человека, который поддерживал Украину. <...> И вдруг этот человек, у которого не было каких-то видимых и легитимных источников дохода, откуда-то получает деньги, доступ к политикам, путешествует, покупает дорогую недвижимость на Гавайях и пытается выследить и застрелить Трампа, когда тот играет в гольф», — обратил внимание Красовский.

Первое покушение на жизнь Трампа произошло 13 июля во время выступления перед избирателями. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

15 сентября в гольф-клубе во Флориде на Трампа было совершено нападение во второй раз. Подозреваемый был задержан. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину.

Ранее резиденцию Трампа начал охранять робот.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами