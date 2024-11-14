В Туле задержали экс-начальника УМВД по делу о незаконной миграции

В Туле по делу о незаконной миграции задержали бывшего начальника отдела организации деятельности участковых и подразделений по делам несовершеннолетних регионального УМВД Владимира Крикунова. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Виктор Дзюба в своем Telegram-канале.

По этому делу уже были задержаны экс-начальник УМВД по Тульской области Роман Корсаков, заместитель начальника полиции по оперативной работе Евгений Старцев и начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков Алексей Лебедев. На данный момент они находятся в СИЗО.

В ближайшее время Крикунову будет предъявлено обвинение.

По данным «Тульских новостей», Крикунов подозревается в том, что он, будучи членом комиссии по выдаче квот на разрешение на временное проживание мигрантам из Армении и Азербайджана, за взятку выдавал иностранцам соответствующие документы.

9 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за организацию и посредничество в незаконной миграции. За организацию незаконного въезда и пребывания иностранцев в РФ теперь можно получить от двух до пяти лет лишения свободы (раньше нижняя граница не была установлена).

Ранее сообщалось, что в рамках операции «Нелегал» МВД возбудило четыре тысячи уголовных дел.