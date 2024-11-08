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МВД возбудило тысячи дел, связанных с нелегальной миграцией

Ирина Волк: МВД возбудило 4 тысячи дел, связанных с нелегальной миграцией

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Global Look Press

Министерство внутренних дел России возбудило более четырех тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции в рамках операции «Нелегал». Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ходе проводимых мероприятий органами внутренних дел и органами государственной безопасности возбуждено более 4 тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции», — сообщила она.

Также, по ее словам, было возбуждено 684 уголовных дела по другим составам преступлений.

В конце октября текущего года руководитель МВД России Владимир Колокольцев заявил, что экзамен по русскому языку не смогли сдать 66 тысяч иностранных граждан. Министр подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов усилили контроль за процедурой получения сертификатов о владении русским языком. Колокольцев добавил, что порядка 7,5 тысяч иностранцев не допустили к экзаменам из-за отсутствия элементарных знаний языка.

Ранее Росстат заявил об изменениях в сборе данных о мигрантах.

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