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В Кремле пока не будут оценивать законопроект о спецсчетах для иноагентов

Песков заявил, что оценивать законопроект о спецсчетах для иноагентов преждевременно

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Кремль пока не будет комментировать законопроект о спецсчетах для иноагентов, который предполагает изъятие их средств в госбюджет по решению суда. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru».

«Он только поступает. Соответственно, потом состоится обсуждение, состоятся разные юридические экспертизы правовые. Пока преждевременно что-то говорить о нашей позиции», — сказал представитель Кремля.

14 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Госдуму внесут законопроект о введении специальных рублевых счетов для выплат россиян со статусом иноагента за их интеллектуальную деятельность. Ко второму чтению, по словам Володина, проект хотят дополнить возможностью отправлять на спецсчета деньги от продажи имущества, сдачи в аренду и «иных доходов». Спикер ГД добавил, что люди с таким статусом смогут распоряжаться денежными средствами только после его отмены. При этом по решению суда эти деньги смогут зачислять в бюджет страны.

До этого Володин сообщал, что людям, признанным иноагентами, могут запретить выводить за границу деньги со специальных рублевых счетов. По его словам, такая мера прорабатывалась в Госдуме.

Ранее в российском парламенте сравнили релокантов и иноагентов.

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