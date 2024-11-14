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ФСБ задержала россиянина за передачу разведке Украины данных о предприятии ОПК

ФСБ: задержан россиянин, передававший Киеву данные о работе предприятия ОПК

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ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали россиянина, передававшего военной разведке Украины данные о деятельности предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Центральной России. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Задержан гражданин России, 2003 года рождения, по подозрению в совершении государственной измены», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, подозреваемый установил связь через мессенджер с представителями главного управления разведки минобороны Украины. По заданию кураторов за деньги он собирал и передавал сведения о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Центрального федерального округа.

До этого в Набережных Челнах сотрудники ФСБ Татарстана задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в сотрудничестве с украинской террористической группировкой. По данным ведомства, в ноябре 2023 года мужчина связался в мессенджерах Telegram и Signal с представителем украинской террористической группы. Во время переписки он передал данные об оборонных объектах, в том числе военкоматах. Также он планировал совершить на объектах диверсии и теракты с одобрения кураторов.

Ранее российскую госсотрудницу осудили на 12 лет за финансирование ВСУ.

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