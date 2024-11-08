В Татарстане ФСБ задержала сторонника террористического украинского формирования

В Набережных Челнах сотрудники ФСБ Татарстана задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в сотрудничестве с украинской террористической группировкой. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, в ноябре 2023 года мужчина связался в мессенджерах Telegram и Signal с представителем украинской террористической группы. Во время переписки он передал данные об оборонных объектах, в том числе военкоматах. Также он планировал совершить на объектах диверсии и теракты с одобрения кураторов.

Стало известно, что россиянин передавал данные об одном из военных комиссариатов. Он создал тайник неподалеку от него в лесу, спрятал там компоненты для изготовления коктейля Молотова.

Мужчину задержали. На него завели уголовное дело по статье об участии в деятельности организации, признанной террористической. Сам подозреваемый раскаялся и полностью признал свою вину.

В этот же день жителя Крыма задержали по подозрению в шпионаже у морского порта и нефтебазы Феодосии в пользу украинских спецслужб.

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