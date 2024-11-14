Депутат Госдумы призвал запретить услугу после того, как ему погадали на Таро

Депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил запретить услуги гадания на картах Таро после того, как лично приходил на эфир с участием таролога, где женщина ему гадала. Об этом он рассказал «Парламентской газете».

По рассказу парламентария, женщина сделала ему расклад и заявила, что якобы может предсказать будущее на три месяца вперед. Однако все ее слова и рекомендации Свинцов назвал ерундой.

После встречи с гадалкой депутат решил инициировать законопроект, который предлагает полностью запретить рекламу услуг тарологов и полностью блокировать те ресурсы, где публикуют предложения за деньги погадать на Таро. Он считает, что даже в России бум на гадания достиг «уровня массового психоза» и по-прежнему набирает обороты.

При этом Свинцов отметил, что если кто-то дома захочет погадать на Таро и посмотреть вариации развития будущего, то «это как развлечение, как рассказать анекдот». По его словам, если не будет «хайпа», интерес к такому времяпровождению пройдет, так же как «к квадроберам, фурри, эмо».

В августе «Газета.Ru» со ссылкой на данные «АльфаСтрахования» сообщала, что в России 23% жителей верят в прогнозы астрологов, лунный календарь и ретроградный Меркурий. С последним они связывают неудачи на работе, аварии и ссоры с партнерами.

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