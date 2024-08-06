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Четверть россиян верят в астропрогнозы и расклады Таро

Почти половина россиян смотрят и читают прогнозы астрологов в соцсетях

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Shutterstock

Четверть — 23% — жителей России верят в прогнозы астрологов, лунный календарь и ретроградный Меркурий. С последним они связывают неудачи на работе, аварии и ссоры с партнерами. Такие данные получила «АльфаСтрахование» по итогам опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Смотрят и читают прогнозы астрологов в социальных сетях 41,8% опрошенных. 22,1% делают это ежедневно. 9,3% доверяют даже тем прогнозам, которые публикуют в газетах и журналах. 17,2% уверены, что любой астропрогноз — всего лишь самоубеждение и программирование.

Тем не менее 27,3% респондентов отметили, что слышали про ретроградный Меркурий и связанные с ними рекомендации (новый период начался 5 августа и продлится дольше трех недель). 14,9% стараются следовать им, но без фанатизма. 10,2% строго следуют советам о нежелательности крупных сделок и радикальных перемен в жизни в этот период.

31,4% также пользуются раскладами на картах Таро. 28,9% в основном смотрят общие расклады в интернете, из них 8,7% делают это ежедневно. Верят в проницательность карт 19,6% тех, кто ими интересуется. У 11,3% прогнозы сбываются.

Также популярны услуги нумерологов. 19,9% хотя бы раз делали расчет по своим данным на год или по определенной проблеме. 17,2% отметили, что он совпал с реальностью.

Личные гороскопы делали 3,2% участников исследования. Не верят ни в какие околонаучные и эзотерические способы предсказания будущего и планирования настоящего 7,2% респондентов.

Ранее выяснилось, как россияне чаще всего используют нейросети.

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