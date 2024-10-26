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Россиянка провела обряд от бедности и осталась без денег

Жительница Бурятии осталась без денег, поверив тарологу

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Shutterstock

В Улан-Удэ женщина решила поправить свое финансовое положение и доверилась тарологу, после проведения специального обряда она лишилась 80 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

В правоохранительные органы обратилась жительница Улан-Удэ, женщина сообщила, что решила поправить свое финансовое положение и в одном из мессенджеров нашла группу, где гадали на картах таро.

Она написала администратору, что испытывает финансовые трудности, и та предложила провести обряд, который поможет решить проблему. Сеанс стоит 12 тысяч рублей, после проведения магического ритуала таролог предложила горожанке заняться инвестициями, пообещав высокую прибыль.

Женщина согласилась и перечислила на указанные мошенницей счет 80 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Барнауле мужчина перевел мошенникам 140 млн рублей. Мошенники связались с пожилым мужчиной и рассказали о попытках неизвестных оформить на него кредит. Россиянин поверил злоумышленникам и отправил все средства на «безопасный счет». Россиянин знал о подобных схемах мошенников, но все равно отдал средства.

Ранее профессор из Екатеринбурга поверил «ФСБ» и отдал аферистам 11,9 млн рублей.

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