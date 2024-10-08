Марат Тамбиев во время оглашения приговора в Балашихинском городском суде, 8 октября 2024 года

Хранил миллиарды в папке «пенсия»: экс-следователь получил 16 лет за рекордную взятку Экс-следователя Тамбиева приговорили к 16 годам колонии за взятку в биткоинах

Суд поставил точку в деле о самой большой взятке в истории России. Бывшего московского следователя отправили в колонию на 16 лет за то, что он незаконно получил от хакеров более 7 млрд руб. в биткоинах. Пароли от своих кошельков с криптовалютой мужчина хранил прямо на личном ноутбуке в папке «пенсия».

Бывшего следователя из Москвы 36-летнего Марата Тамбиева приговорили к 16 годам колонии строгого режима за рекордную взятку в биткоинах на сумму более 7,3 млрд руб. Его сообщница и бывшая подчиненная 27-летняя Кристина Ляховенко осуждена на девять лет колонии общего режима, сообщило ТАСС.

Тамбиев должен заплатить штраф в размере 500 млн руб. Дополнительно с него и Ляховенко взыскали суммарно более 7,3 млрд руб. «в счет конфискации денежных средств, полученных в результате преступления». Обоих признали виновными в получении взятки в особо крупном размере, превышении должностных полномочий, а женщину также в фальсификации доказательств.

Кроме того, Тамбиева лишили специального звания майора юстиции, а Ляховенко — старшего лейтенанта юстиции. Лишить его звания ранее просил сам мужчина, отрицающий вину.

«Становится стыдно стоять в одном строю [с силовиками]. Поэтому прошу лишить меня звания», — заявил экс-следователь судье.

Перед объявлением приговора он активно общался с журналистами, улыбался и шутил, много философствовал. Рассказал, что планирует заниматься, чем «бог пошлет», возможно, «преподавать». В СИЗО, по словам Тамбиева, читает Библию и философа Рене Генона. Выразил надежду, что в будущем на его дело посмотрят в ином свете и «справедливость восторжествует».

«То, что я более не работаю в правоохранительных органах нашей страны, меня исключительно радует. Я рад, что это произошло, печально, что не раньше. Иной печали у меня нет, такова судьба», — подчеркнул мужчина.

Ляховенко, в отличие от него, с прессой не разговаривала и отошла в другой угол судебного «аквариума», стоя спиной к камерам.

Спасал деньги хакеров

Тамбиев возглавлял московский главк Следственного комитета по Тверскому району и расследовал дело хакерской группировки Infraud Organization. Под подозрение следствия попали трое членов объединения: уроженцы Казахстана Марк и Константин Бергманы и гражданин Эстонии Кирилл Самокутяев. За взятку экс-следователь помогал им: устроил так, чтобы мужчин отравили под домашний арест вместо СИЗО, не арестовывал их средства. В криптокошельках обвиняемых нашли 5212,9 биткоина, или 14 млрд руб., Тамбиев дал хакерам время спасти свои деньги, взамен потребовав себе половину суммы. Для этого с помощью Ляховенко он провернул схему по переводу финансов прямо в отделении.

«Ляховенко по указанию начальника составила протокол о том, что изъятые [у хакеров] носители пусты, после чего в камеру с вещдоками следственного отдела ночью запустили специалиста-айтишника Владимира Тисленко. Он перевел 2718,66 биткойна на криптокошельки майора Тамбиева, а еще 2493,6 биткойна — на новые кошельки обвиняемых», — описывает газета «Коммерсантъ».

Таким образом, по старому курсу Тамбиев получил от подозреваемых около 7,3 млрд руб. Это самая большая взятка в истории России. В итоге экс-следователя поймали с поличным, когда тот получал от адвоката подозреваемых еще одну взятку в размере 26 млн руб. Его задержали весной 2022 года. Хакерам же в итоге дали условное наказание за неправомерный оборот платежных средств.

Во время обысков в столичной квартире Тамбиева нашли ноутбук Apple MacBook Pro с папкой под названием «пенсия». В папке находилось фото листа бумаги с кодами для получения биткоинов. Аппаратный кошелек с ключами доступа к криптовалютам Тамбиев держал прямо в одной из камер хранения вещественных доказательств.