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Два взрыва произошли у здания Верховного суда Бразилии

G1: взрывы прогремели у здания Верховного суда Бразилии

Два взрыва произошли перед зданием Верховного суда в городе Бразилиа, интервал между ними составил 20 секунд. Об этом сообщает портал G1.

В результате происшествия один человек не выжил. На месте работают пожарные и военнослужащие, специализирующиеся на взрывчатых веществах. Причины взрывов устанавливаются.

«Прямо сейчас мы пытаемся понять, что произошло», — подчеркнул министр безопасности федерального округа Сандро Авелар.

Накануне сообщалось, что Бразилия задействует 9 тыс. военнослужащих для обеспечения безопасности на саммите G20, который пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Военные будут контролировать морские и внутренние воды, порты, воздушное пространство, безопасность аэропортов и киберугрозы. Президент Луис Инасиу Лула да Силва подписал соответствующий указ.

Делегацию РФ на саммите возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он примет участие в серии двусторонних переговоров.

Ранее полицейский прострелил ногу вратарю после матча в Бразилии.

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