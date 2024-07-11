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Полицейский прострелил ногу вратарю после матча в Бразилии

Вратарю «Гремио Анаполис» прострелили ногу во время беспорядков после матча

После матча между «Гремио Анаполис» с «Сентро Оэсте», который состоялся в рамках 12-го тура второго дивизиона штата Гояс, произошел инцидент со стрельбой.

После финального свистка у бровки возникли беспорядки, в которых приняли участие футболисты. Олин из полицейских, которые вмешались в происходящее, применил оружие и выстрелил резиновой пулей, которая попала в ногу вратарю «Гремио Анаполис» Рамону Соузе. Футболисту была оказана срочная медицинская помощь, медики увезли его на скорой для госпитализации.

«Это ужасное, немыслимое и преступное деяние человека, который должен заботиться о безопасности и неприкосновенности людей на стадионе. 10 июля отмечено жестоким, грязным и ужасным актом в отношение одного из наших игроков, который никогда не будет забыт», — указано в заявлении клуба в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Инцидент произошел 10 июля. Матч был завершен со счетом 2:1 в пользу «Сентро Оэсте».

Издание O Globo сообщает, что военная полиция штата, в котором это произошло, уже начала административную проверку инцидента.

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