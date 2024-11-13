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Прокуратура взяла на контроль проверку по факту обрушения моста в Крыму

Прокуратура в Крыму начала контролировать проверку по факту обрушения моста

Прокуратура Республики Крым взяла на контроль проверку по факту обрушения моста на участке трассы Джанкой — Маслово в Джанкойском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Прокуратура Крыма контролирует ход проверки обстоятельств обрушения части мостового перекрытия в Джанкойском районе», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте инцидента работает Джанкойский межрайонный прокурор Юрий Марасов, отметили в ведомстве.

МЧС сообщало, что во время происшествия на мосту находились грузовик и легковой автомобиль. Из салонов машин спасатели достали двух пострадавших.

По данным регионального следственного управления СК России, обрушение моста произошло в результате движения перегруженной фуры. В ведомстве отметили, что травмы получили водитель грузовика и водитель легкового автомобиля, которого отправили в медучреждение.

Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.

Ранее автомобильный мост обвалился в городе Магадане.

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