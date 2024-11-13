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Боррель призвал ЕС изъять замороженные активы РФ

Боррель призвал власти Евросоюза экспроприировать замороженные активы РФ

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Mohamed Azakir/Reuters

Уходящий 1 декабря с поста главы внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель призвал ЕС рассмотреть возможность экспроприации замороженных активов России, а не ограничиваться только доходами от их реинвестирования. Он сделал это заявление на слушаниях в Европарламенте, которые были посвящены отношениям между ЕС и США после избрания Дональда Трампа президентом, сообщает ТАСС.

Боррель заявил о вероятности уменьшения американской помощи Украине после прихода Трампа к власти. Это, по его словам, вызывает много вопросов, в том числе — о судьбе замороженных российских активов.

«Если мы используем доходы от них, чтобы финансировать украинскую оборонную промышленность, этого будет недостаточно. Нам нужно найти решение по поводу того, что мы делаем с самими активами, а не только с доходами от них», — сказал дипломат.

24 октября министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ответные меры на использование Западом доходов от замороженных российских активов уже реализуются. Министр отметил, что в России есть замороженные средства «недружественных компаний, организаций», которые хранятся «на наших счетах».

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о работе по возврату замороженных золотовалютных резервов РФ.

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