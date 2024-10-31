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В ЦБ заявили, что ведут работу по возвращению заблокированных активов РФ

Набиуллина: работа по возврату замороженных резервов РФ ведется

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Пресс-служба Госдумы РФ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания в Госдуме заявила, что работа по возврату замороженных золотовалютных резервов РФ ведется. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Центробанка, раскрыть детали такой работы в публичном поле невозможно, так как будет иметь крайне негативные последствия.

«Я, к сожалению, вынуждена буду ответить ровно так, как я раньше отвечала. Работа ведется, но считаю, раскрытие деталей этой работы будет иметь крайне негативные последствия», — подчеркнула Набиуллина.

До этого Набиуллина во время пресс-конференции заявила, что ответные меры на использование западными странами замороженных российских активов обсуждаются руководством страны и, вероятно, будут приняты.

24 октября министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ответные меры на использование Западом доходов от замороженных российских активов уже реализуются. Министр отметил, что в России есть замороженные средства «недружественных компаний, организаций», которые хранятся «на наших счетах».

Ранее Набиуллина назвала самые болезненные санкции против РФ.

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