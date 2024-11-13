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Варламов раскритиковал Боливию и заявил, что никогда больше туда не поедет

Блогер Варламов посетил Боливию и заявил, что никогда больше туда не приедет

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varlamov/YouTube

Блогер Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом) посетил Боливию и заявил, что больше никогда туда не поедет. Видео из поездки опубликовано на его YouTube-канале.

«Никогда сюда больше не приеду! Страна без долларов, газа и надежд», — сказал он.

Варламов рассказал, что в этой стране часто воруют. Помимо этого, там много коррупции и домашнего насилия. Блогер назвал Боливию одной из беднейших стран континента.

Он также поговорил с местными жителями, которые рассказали ему о том, что им приходится закупать доллары из-за границы, вследствие чего сильно выросли цены.

До этого в Нигерии на Варламова напали местные жители, недовольные съемкой на рынке. По его словам, агрессоры выразили свое недовольство, схватили его камеру и начали отламывать ее от держателя, что-то «вереща». Вокруг блогера собралась толпа.

В результате в конфликт вмешался местный полицейский, который пресек агрессию жителей. Варламов отметил, что правоохранитель не пользуется большим авторитетом у местных.

Ранее Варламов подал жалобу в Верховный суд.

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