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На блогера Илью Варламова напали в Нигерии

В Нигерии местные жители напали на Варламова и попытались сломать его камеру

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varlamov (признан в РФ иностранным агентом)/YouTube

В Нигерии на российского блогера Илью Варламова (признан в РФ иностранным агентом) напали местные жители, недовольные съемкой на рынке. Об этом он рассказал в своем ролике, опубликованном на YouTube-канале.

Блогер приехал в Нигерию и решил посетить рынок в Лагосе. Во время прогулки с камерой к нему подошли несколько человек, которые оказались недовольны съемкой на территории без разрешения начальника рынка. По словам Варламова, агрессоры выразили свое недовольство, схватили его камеру и начали отламывать ее от держателя, что-то «вереща». Вокруг иноагента собралась толпа.

В результате в конфликт вмешался местный полицейский, который пресек агрессию жителей. Блогер отметил, что правоохранитель не пользуется большим авторитетом у местных.

До этого у Ильи Варламова обнаружили долг на сумму 1 млн 55 тысяч рублей. Задолженность висит на компании «Стар Шеф», одним из учредителей которой является Варламов. Юрлицо управляло рестораном «Варламов есть».

Ранее Варламов пожаловался на дорогое лечение в Европе.

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