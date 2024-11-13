На Украине мужчина попытался покончить с собой в военкомате

Мужчина пытался покончить с собой в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одессе. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По информации издания, 28-летний мужчина был госпитализирован.

Это не первый подобный случай на Украине. В конце октября в здании ТЦК в Полтаве на Украине обнаружили тело мобилизованного украинца, который, судя по признакам, покончил с собой. По информации военкомов, мужчина ранее был уклонистом и находился в розыске.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и мобилизации в стране до 7 февраля 2025 года.

Ранее в Раде призвали расформировать военкоматы и отправить их сотрудников на фронт.