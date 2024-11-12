В Раде призвали расформировать военкоматы и отправить их сотрудников на фронт

Временная следственная комиссия Верховной рады призвала расформировать территориальные центры комплектации (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), а бывших военкомов отправить на фронт. Об этом украинскому изданию Новости.LIVE сообщила народный депутат Юлия Яцик.

«Что касается работы ТЦК, то мы также предложили в своем отчете расформировать ТЦК как орган и создать такие рекрутинговые центры, в том числе гражданских лиц. Более того, работники ТЦК являются военнослужащими, которые могут эффективно выполнять свои задачи в зоне боевых действий», — сказала нардеп.

Яцик добавила, что после расформирования ТЦК из бывших их сотрудников можно собрать более 10 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

5 ноября украинский военный Евгений Иевлев заявил, что в ряды ВСУ могут мобилизовать до 300 тысяч новобранцев. Он отметил, что в рядах армии Украины ощущается серьезная нехватка пехоты.

В этот же день депутат Рады Соломия Бобровская заявила, что власти Украины не смогут выполнить намеченный план мобилизации населения до конца года.

Ранее на Украине сотрудникам военкоматов разрешили взламывать жилье.