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Сбежавшие из части под Новосибирском военные разгромили ее перед побегом

Сбежавшие из части под Новосибирском солдаты устроили там перед побегом погром

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Shutterstock

Солдаты, самовольно покинувшие свою воинскую часть в рабочем поселке Коченево в Новосибирской области, перед побегом устроили беспорядки внутри части. Свои действия они засняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал Baza.

На видео можно увидеть, как военнослужащие в форме разгуливают по помещениям, разбивают окна и повреждают доску почета. Один из них, комментируя происходящее, заявляет: «Смотрите, здесь идет бунт».

По данным канала, семерых сбежавших военнослужащих удалось задержать, в то время как троих еще разыскивают. Существует предположение, что они могли направиться в Кемеровскую область.

До этого сообщалось, что покинувшие часть в Коченево военнослужащие сбежали на такси. В полиции заявили, что военнослужащие не вооружены. Как отмечается, в воинскую часть командировали около 30 человек, которые раньше уже оставляли место службы без разрешения. По предварительным данным, военных собрали в Коченево, чтобы отправить на СВО.

Ранее контрактника-дезертира начали искать в Воронежской области.

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