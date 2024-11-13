Из части под Новосибирском сбежали 12 военных. Их готовили к отправке на СВО Из военной части под Новосибирском пропали солдаты перед отправкой на СВО

В Новосибирской области 12 (по другим данным — 10) военнослужащих сбежали из воинской части и уехали на такси. Полицейские задержали семерых беглецов, остальных ищут. В полиции заявили, что военнослужащие не вооружены. Источник издания NGS утверждает, что в воинскую часть командировали около 30 человек, которые раньше уже оставляли место службы без разрешения. По предварительным данным, военных собрали в Коченево, чтобы отправить на СВО.

В рабочем поселке Коченево Новосибирской области 12 ноября группа военнослужащих сбежала из воинской части. Все дезертиры до этого уже самовольно оставляли часть, сообщил глава Коченевского района Евгений Антипов в Telegram-канале. По данным Baza, из части сбежали 12 человек. Антипов сообщал о десяти сбежавших.

Чиновник рассказал, что военнослужащие ушли с территории части, сели в такси и за 30 минут покинули поселок.

«По данным ОМВД по Коченевскому району, <...> преступления на территории района не совершались», — добавил он.

Антипов попросил жителей Коченево сохранять спокойствие и не доверять недостоверной информации. Он утверждает, что четырех дезертиров уже задержали за пределами Коченевского района. Telegram-канал Baza пишет, что сотрудники правоохранительных органов нашли еще троих.

Сотрудник местной полиции сообщил, что сбежавшие военнослужащие не вооружены. Большинство из них проживали в Краснодарском крае. Шесть сбежавших поехали в Кемеровскую область — она соседствует с Новосибирской. По данным «Осторожно, новости», сбежавшим от 19 до 44 лет. Пятеро из них родились в Красноярском крае, один — в Новосибирской области, один — в Томской области, пишет Mash Siberia.

NGS.ru пишет, что в воинскую часть в Коченево отправили около 30 человек со всего Центрального военного округа, причем ранее все они уже оставляли места службы по разным причинам.

Под Новосибирском военнослужащих собрали, чтобы в отправить в зону проведения спецоперации.

В группе «Подслушано Коченево» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео, на котором около десяти полицейских автомобилей стоят на заправке в Коченевском районе. Предположительно, это связано со сбежавшими военнослужащими.

В соцсетях распространяются данные о том, что сбежали якобы бывшие заключенные и они кого-то взяли в заложники. Официальная информация, наоборот, говорит о том, что дезертиры не вооружены. Также рассылается сообщение, что в регионе работают МВД, ФСБ и Росгвардия.

Дезертирам грозит до 15 лет лишения свободы. Однако если они не брали оружие, максимальный срок может быть снижен до семи лет. Также сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, был ли между сбежавшими предварительный сговор.

В конце октября в Ленинградской области также сбежали трое военнослужащих. Однако они отправились на СВО из колонии, а вскоре покинули зону боевых действий, писал 47news.

Дезертиры спрятались в доме в поселке Янино. Их быстро нашли, но во время задержания один из беглецов выхватил пистолет и угрожал его использовать в отношении командира нашедшей их поисково-разыскной группы Минобороны. Военнослужащие сделали вид, что согласились удовлетворить требования и якобы ушли, хотя сами остались наблюдать за домом, вызвав подкрепление. В итоге сотрудники спецназа взяли здание штурмом. Дезертиров задержали, они находились в состоянии наркотического опьянения.