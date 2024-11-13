В Воронеже разыскивают контрактника-дезертира

В Воронежской области разыскивают молодого человека, который самовольно покинул воинскую часть. Об этом сообщает РИА Воронеж.

«В Воронежской области появились ориентировки на 22-летнего Виктора Ряснянского, самовольно покинувшего воинскую часть. Местонахождение военнослужащего-контрактника неизвестно с 18 сентября», — говорится в сообщении.

Как сообщает агентство, командование части, в которой числится Виктор, сообщило, что военнослужащий прописан в Лискинском районе Воронежской области, проживает в райцентре.

По данным источника, в июне текущего года молодой человек заключил контракт с Минобороны России. Через три месяца его отправили в командировку в Подмосковье, после чего военнослужащий самовольно покинул часть.

Побег квалифицируют как преступление, предусмотренное статьей 337 УК РФ — оставление части или места службы. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Незадолго до этого стало известно, что контрактник из Северной Осетии Манучехр Бекназаров ударил себя по голове обухом топора из-за нежелания ехать в зону проведения специальной военной операции на Украине. За уклонение от службы суд назначил ему шесть лет колонии.

Ранее в Якутии задержали 26 бойцов, сбежавших из воинских частей.