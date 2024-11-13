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Тест на бешенство усыпленной в США белки Пинат не выявил признаков болезни

AP News: у усыпленной в США белки-блогера Пинат не нашли признаков бешенства

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peanut_the_squirrel12/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Тесты на бешенство у усыпленной в США белки Пинат и енота Френа не выявили признаков болезни, сообщает AP News.

Исполнительный директор округа Чемунг Крис Мосс заявил, что тесты двух животных дали отрицательный результат во время пресс-конференции, на которой подробно описывалась роль правительства страны в инциденте. По его словам, при изъятии животных сотрудники следовали протоколу и действовали в интересах департамента охраны окружающей среды.

Белка Пинат была звездой соцсетей. Число подписчиков ее аккаунта Peanut the Squirrel составляет почти 1 млн человек. Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк изъял у хозяев белку Пинат вместе с енотом Фредом, при этом в ходе проверки белка укусила одного из служащих ведомства. В конце октября питомцев усыпили из-за угрозы бешенства.

В защиту зверька выступил предприниматель Илон Маск, заявивший, что правительство не должно иметь права врываться в личный дом и распоряжаться судьбами домашних животных.

Ранее владелец белки-блогера Пинат допустил, что она помогла Трампу выиграть выборы.

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