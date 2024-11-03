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Маска возмутило решение властей США усыпить белку «Арахис»

Маск осудил усыпление властями США белки «Арахис» из-за угрозы бешенства

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Elon Musk/X

Американский предприниматель Илон Маск в своем аккаунте в социальной сети Х возмутился тому, что власти США изъяли у хозяев и усыпили известную в интернете белку по кличке «Арахис» (Peanut) из-за угрозы бешенства.

«Правительство не должно иметь права врываться в ваш дом и... вашего питомца! Это полный бардак», — заявил он.

Он отметил, что даже если держать белку в качестве домашнего животного незаконно, а это, по его словам, не должно быть незаконно, то зачем усыплять Пинат, а не просто отпустить животное в лес.

Белка «Арахис» является звездой соцсетей. Число подписчиков аккаунта Peanut the Squirrel (Белка «Арахис») составляет почти 1 млн человек.

Американские СМИ сообщали, что Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк изъял у хозяев белку Пинат вместе с енотом Фредом, их усыпили из-за угрозы бешенства. Отмечалось, что в ходе проверки белка укусила одного из служащих департамента.

В конце 2022 года сообщалось, что компания по производству медицинского оборудования Neuralink Илона Маска находится под федеральным расследованием в связи с возможными нарушениями прав животных на фоне жалоб внутреннего персонала на то, что испытания на животных проводятся в спешке, что приводит к ненужным страданиям.

Ранее миллиардер рассказал о внезапном появлении Маска в его доме посреди ночи

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