Знаменитая белка Пинат — звезда Instagram — арестована американскими властями

Дикая белка, которую мужчина по имени Марк Лонго приютил семь лет назад, была конфискована властями Нью-Йорка. Как пишет The Guardian, речь идет о звезде Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) по кличке Пинат.

Это произошло после того, как сотрудники природоохранной службы получили сообщения о «потенциально небезопасном содержании диких животных». Также был изъят енот по кличке Фред.

По словам Лонго, многочисленные анонимные жалобы привели к тому, что в его дом пришли шесть сотрудников департамента охраны окружающей среды штата (DEC).

«Со мной обращались так, будто я наркоторговец, и они искали наркотики и оружие», — пожаловался мужчина. Лонго собрал уже около 20 000 подписей, призывающих вернуть Пинат, и заявил, что нанял команду юристов.

Представитель DEC заявил, что агентство начало расследование после получения «множественных сообщений от общественности о потенциально небезопасном содержании диких животных, которые могут быть переносчиками бешенства, и незаконном содержании диких животных в качестве домашних животных».

Лонго, который управляет приютом для животных P'Nuts Freedom Farm Animal Sanctuary, опубликовал в Instagram траурный пост по поводу потери Пинат и сказал, что опасается, что белку усыпят. «Я не знаю, жив ли Пинат», — сказал он.

Он добавил, что именно Пинат вдохновил его на приют. Лонго уточнил, что Пинат не обладает навыками выживания в дикой природе и поэтому остался у него домашней белкой. Интернет-слава пришла к Лонго после того, как он опубликовал видео, на котором Пинат играет с котом. Затем белка на плече хозяина позировала в ковбойской шляпе и других аксессуарах.

Что касается енота, его планировалась выпустить на волю после реабилитации.

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