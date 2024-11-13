В Москве ликвидировали пожар в общежитии ветеринарной академии

Сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание в здании общежития, расположенном на Ташкентской улице в Москве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

«Пожар <...> полностью потушен», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что из помещений самостоятельно эвакуировались 247 человек.

О пожаре в здании на Ташкентской улице в российской столице стало известно днем 13 ноября. Здесь находится общежитие Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, из-за возгорания 15 человек не смогли самостоятельно выйти на улицу. Прибывшие на место происшествия огнеборцы эвакуировали людей при помощи специальной техники.

Позже в ведомстве уточнили, что сотрудникам экстренных служб удалось локализовать пожар на 65 квадратных метрах. В тот момент в здании горели мебель и личные вещи на первом и втором этажах.

Всего к ликвидации пламени привлекли 70 спасателей. Также к месту ЧП направили 20 единиц техники.

Ранее в Санкт-Петербурге после пожара в жилом доме госпитализировали двух человек.