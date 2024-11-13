В Херсоне произошли взрывы

Взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Херсоне. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости» в Telegram-канале.

Подробная информация не приводится.

13 ноября сообщалось, что в Киевской области начался пожар после раздавшихся в регионе взрывов.

До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе произошли взрывы. По его словам, в украинской столице работала система противовоздушной обороны (ПВО).

Позже на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее взрыв произошел на северо-востоке Украины.