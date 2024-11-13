В Киеве произошли взрывы

Взрывы произошли в Киеве. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!» — написал Кличко.

Накануне военкоры писали, что после нескольких ночных ударов по системе противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве и Киевской области на Украине сделали вывод, что российские войска такой тактикой методично разрушают ПВО столичного региона и специально перегружают ее звенья.

Известно, что в ночь на 12 ноября Вооруженные силы РФ нанесли очередные удары по объектам украинских войск на различных подконтрольных им территориях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Британии призвали добавить атакующий потенциал в ПВО НАТО.