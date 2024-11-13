Воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

До этого тревога была объявлена в Киеве, в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. В 07:47 мск предупреждение начало действовать в Винницкой области, а в течение трех минут в красной зоне оказались все регионы Украины.

В ночь на 13 ноября Сумская областная военная администрация сообщила, что объекты критической инфраструктуры Шосткинского района попали под удар беспилотных летательных аппаратов типа «Шахед». Это привело к отключению отопления в городе Шостка.

В ночь на 12 ноября украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве.

Российская армия начала проводить атаки на украинские объекты инфраструктуры с 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за который, по словам российских властей, лежит на украинских специальных службах. Как утверждает Министерство обороны РФ, удары направлены на целевые объекты в областях энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины.

Ранее в Совфеде назвали атаку на Москву беспилотниками приговором Украине.