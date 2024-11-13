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Путин заявил, что гордится «Мосфильмом»

Путин на встрече с Шахназаровым заявил о гордости за «Мосфильм»

Президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым сказал, что Россия гордится «Мосфильмом». Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Гордимся «Мосфильмом», — сказал российский лидер.

Глава киноконцерна рассказал президенту о модернизации российской киностудии. В частности, Шахназаров отметил, что «Мосфильм» является крупнейшей студией Европы, которая не уступает по объемам голливудским студиям Universal и Warner. Также глава «Мосфильма» отметил, что концерн удалось модернизировать, что говорит об успешности проекта.

В октябре Путин сообщал, что РФ также проявляет интерес к выходу на большой китайский кинорынок. Глава государства считает, что у двух стран много общего, поэтому «было бы целесообразно познакомить зрителей» с историей, объединяющей Москву и Пекин. Российский лидер отметил, что совместная работа в области кино могла бы привести к созданию высококачественного продукта.

Ранее Михалков рассказал о работе Евразийской киноакадемии.

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