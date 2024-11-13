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Суд признал законным арест экс-замгубернатора Брянской области по делу о взятке

Мосгорсуд признал законным арест экс-замгубернатора Брянской области Петроченко

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Правительство Брянской области

Суд в Москве признал законным арест бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко, обвиняемого в получении взятки от предпринимателя. Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения», — заявил судья.

В ходе заседания адвокат Петроченко просил избрать более мягкую меру пресечения, нежели содержание в СИЗО, потому что его клиент находится в состоянии пенсионного возраста и имеет проблемы с сердцем. Кроме того, ответчик заявил, что экс-замгубернатор долгое время «хорошо поработал на государство» и имеет соответствующее подтверждение в виде наград. Прокурор настояла на сохранении избранной меры пресечения.

До этого сообщалось, что Петроченко грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Если его признают виновным, суд может назначить экс-чиновнику наказание в виде лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового.

В сентябре 2024 года сотрудники ФСБ начали проверку в отношении экс-заместителя губернатора Брянской области. Как рассказал глава региона Александр Богомаз, инициатором соответствующего процесса выступил он сам.

Ранее в Москве осудили бывшего следователя, получившего рекордную за всю историю страны взятку.

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