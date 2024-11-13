Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по машине скорой помощи в регионе.

«Машина получила значительные повреждения. Жертв и пострадавших нет», — написал губернатор.

Инцидент произошел в селе Новая Збурьевка Голопристанского муниципального округа.

2 ноября Сальдо сообщал, что два жителя Алешкинского округа Херсонской области получили ранения в результате атак со стороны украинских войск, зафиксированных за сутки.

10 ноября агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что Вооруженные силы Украины за сутки нанесли 30 артиллерийских ударов по левобережью Днепра в Херсонской области.

В ночь на 12 ноября агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ сообщало, что бойцы группировки «Днепр» уничтожили личный состав украинских войск при ротации на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Ранее российский спецназовец рассказал о новой тактике «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) под Торецком.