Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские войска 30 раз за сутки ударили по Херсонской области

РИА Новости: ВСУ за сутки нанесли 30 артиллерийских ударов по Херсонской области

close
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Украинские войска за сутки нанесли 30 артиллерийских ударов по левобережью Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным агентства, в течение светлого времени суток 9 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов, и еще 11 обстрелов произошли ночью. Всего под огонь попали девять населенных пунктов в регионе.

По словам источника РИА Новости, обстрелам ВСУ подверглись Горностаевка, Алешки, Каховка, Днепряны, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Казачьи Лагеря, Новая Маячка и Саги.

3 ноября сообщалось, что в результате обстрела Херсонской области со стороны Украины были ранены два мирных жителя. Тогда за сутки украинские военные нанесли по левому берегу Днепра 72 артиллерийских удара, обстрелам подверглись девять населенных пунктов.

8 ноября военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что российские войска поразили в Херсонской области бронеавтомобиль с иностранными наемниками, которые участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

Ранее российские войска нанесли удары по инфраструктуре ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами