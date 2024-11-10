Украинские войска 30 раз за сутки ударили по Херсонской области

Украинские войска за сутки нанесли 30 артиллерийских ударов по левобережью Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным агентства, в течение светлого времени суток 9 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов, и еще 11 обстрелов произошли ночью. Всего под огонь попали девять населенных пунктов в регионе.

По словам источника РИА Новости, обстрелам ВСУ подверглись Горностаевка, Алешки, Каховка, Днепряны, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Казачьи Лагеря, Новая Маячка и Саги.

3 ноября сообщалось, что в результате обстрела Херсонской области со стороны Украины были ранены два мирных жителя. Тогда за сутки украинские военные нанесли по левому берегу Днепра 72 артиллерийских удара, обстрелам подверглись девять населенных пунктов.

8 ноября военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что российские войска поразили в Херсонской области бронеавтомобиль с иностранными наемниками, которые участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

Ранее российские войска нанесли удары по инфраструктуре ВСУ.