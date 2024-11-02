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Стало известно, сколько жителей Херсонской области пострадали из-за ВСУ за сутки

Губернатор Сальдо: в Херсонской области при атаках ВСУ пострадали два человека

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Depositphotos

Два жителя Алешкинского округа Херсонской области получили ранения в результате атак со стороны украинских войск, зафиксированных за минувшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, одной из целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало село Крынки. Здесь во время обстрела пострадал мужчина 1963 года рождения, у которого диагностировали множественные осколочные ранения.

«Его госпитализировали в [город] Скадовск», — уточнил глава российского субъекта.

Он добавил, что также ударам со стороны украинских формирований подвергся город Алешки. Бойцы ВСУ обстреляли жилые кварталы, из-за чего травмы получила женщина 1980 года рождения. Ее доставили в больницу, расположенную на территории населенного пункта.

Кроме того, украинские военные выпустили снаряды по городу Новая Каховка. В результате атаки здесь загорелось здание одного из магазинов, тем не менее удалось обойтись без пострадавших.

30 октября в небе над Херсонской областью сбили два дрона ВСУ. Как рассказал Сальдо, летательные аппараты заметили в воздушном пространстве Генического района.

Ранее солдаты ВСУ нанесли более 40 артиллерийских ударов по населенным пунктам в Херсонской области.

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