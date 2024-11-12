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ВС РФ уничтожили личный состав ВСУ на правом берегу Днепра

МО РФ: личный состав ВСУ ликвидировали при ротации на правом берегу Днепра

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Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы группировки «Днепр» уничтожили личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) при ротации на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Кроме живой силы противника, операторы беспилотных летательных аппаратов выявили наблюдательный пункт ВСУ в поле.

В военном ведомстве напомнили, что подразделения БПЛА ежедневно ликвидируют объекты и личный состав ВСУ ударными беспилотниками на Каховском направлении в Херсонской области.

«Мы очень плодотворно поработали и артиллерией, и FPV. <…> Сводная команда, так скажем», — отметил инструктор FPV-дронов с позывным «Соловей».

В начале ноября российские артиллеристы-десантники уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ, расположенный на правом берегу Днепра в Херсонской области. По данным Минобороны, после получения координат цели бойцы ВС РФ нанесли три удара по пункту управления. В операции применялось орудие «Гиацинт-Б».

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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Операция на Украине
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