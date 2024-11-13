Медикам восстановленной больницы Волновахского района вручили награды от президента РФ

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин совместно с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко и министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко посетили городскую больницу Волновахского района, восстановленную специалистами из Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом в своем Теlegram-канале сообщил Денис Пушилин.

Глава ДНР отметил, что восстановленная регионом-шефом больница стала центром здоровья, где в условиях круглосуточного стационара проходят лечение около 10 тыс. человек в год.

Он напомнил, что недавно на этом месте были корпуса, разрушенные украинскими боевиками.

«Теперь это фактически новое медицинское учреждение», — написал Пушилин, выразив благодарность региону-шефу.

Во время встречи с медиками Денис Пушилин, Сергей Кириенко и Михаил Мурашко вручили сотрудникам учреждения награды от президента России Владимира Путина, федерального профильного министерства и регионального Минздрава.

По мнению Пушилина, внимание руководства страны к труду коллектива подчеркивает большой личный вклад, который вносят медики в развитие сферы здравоохранения региона и их самоотверженность при работе в непростых условиях.

Глава региона подчеркнул, что медики часто выезжают на линию боевого соприкосновения и спасают людей, добавив, что теперь их помогут защитить комплекс радиоэлектронной борьбы, противоосколочные одеяла и бронешлемы, переданные «Народным фронтом».