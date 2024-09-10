Подсчитан ущерб по коррупционным делам генералов Минобороны

Ущерб от коррупционных дел, расследуемых в отношении высокопоставленных представителей Минобороны, превышает 2 млрд рублей. Подсчеты произвел телеканал RTVI.

В публикации напоминается, что антикоррупционные процессы в рядах Минобороны России начались в апреле 2024 года. Обвинения предъявлены нескольким высокопоставленным генералам, включая бывшего замминистра Тимура Иванова, начальника Главного управления кадров Юрия Кузнецова, бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, а также генерала армии Павла Попова, генерала Вадима Шамарина, генерала армии Дмитрия Булгакова, генерал-майора Валерия Муминджанова, генерал-майора Владимира Шестерова и других военных рангом ниже.

По подсчетам RTVI, минимальная общая сумма предполагаемого ущерба, который вменяется обвиняемым генералам и другим фигурантам связанных с Минобороны дел, составляет 2,4 млрд рублей. Такой же бюджет в 2023 году имел госфонд «Защитники Отечества», который помогает ветеранам СВО и членам семей бойцов по всей стране.

Ранее сообщалось, что у задержанного генерала Муминджанова нашли недвижимость на 120 млн рублей.