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В Калужской области обнаружили обломки беспилотника

Шапша: в Козельском районе Калужской области нашли обломки беспилотника

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В Козельском районе в Калужской области обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

На месте работает оперативная группа.

«После работы ПВО обломки вражеских беспилотников иногда местные жители обнаруживают раньше оперативных служб», — написал глава Калужской области.

Он призвал жителей быть «особенно внимательными» и «строго следовать правилам».

«Сразу же информировать экстренные службы, не приближаться и не трогать обломки. На них может быть взрывчатка. Поговорите с детьми — предупредите их об опасности», — добавил Шапша.

Утром 13 ноября за прошедшую ночь системы противовоздушной обороны сбили 29 беспилотников ВСУ над территорией России.

Накануне вечером в Минобороны сообщили, что российские военные пресекли ряд атак украинской стороны над двумя регионами страны. По данным ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили 11 беспилотников над Брянской областью. Еще два дрона были уничтожены над Белгородской областью.

Ранее в России резко выросла стоимость страховки от прилета дрона.

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