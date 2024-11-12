В России резко выросла стоимость страховки от прилета дрона

Стоимость страхования для промышленных объектов в Центральной и Европейской России по рискам «Терроризм и диверсия» увеличилась в 100-150 раз за последний год из-за угрозы атак беспилотников (БПЛА). Об этом рассказал РИА Недвижимость совладелец страхового брокера Mainsgroup Сергей Худяков.

«С сентября прошлого года мы отмечаем колоссальный рост страховых премий на покрытие «Терроризма и диверсий». В зависимости от характера объекта и места его расположения тарифы могли подрасти в десятки или даже сотни раз. Из дополнительного, «бонусного» покрытия за символическую премию оно превратилось в одно из самых важных и дорогих разделов договора страхования», — отметил он.

Худяков уточнил, что если для промышленных предприятий, таких как нефтяные базы и электростанции, риски возросли от 100 до 150 раз, то для непромышленных объектов, таких как магазины и офисы, они увеличились в два-семь раз.

По словам эксперта, страховые суммы возмещения по указанным рискам приблизились к уровням так называемого максимально возможного убытка, составив 5-50 млрд рублей для крупных компаний, 0,2-5 млрд рублей для средних и 10-200 млн рублей для малого бизнеса.

Он подчеркнул, что одной из причин столь значительных изменений стало включение последствий атак дронов в список покрываемых рисков, при условии, что возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». Ранее такие атаки рассматривались как спорные.

Утром 10 ноября ВСУ атаковали столичный регион рекордным количеством дронов. Системы ПВО перехватили 34 беспилотника, летевших на Москву.

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