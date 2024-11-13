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Минобороны отчиталось о сбитых за ночь над регионами РФ беспилотниках

Минобороны: за ночь системы ПВО сбили 29 беспилотников ВСУ над Россией

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Olga Sokolova/Global Look Press

За прошедшую ночь системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 29 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, по семь украинских беспилотников сбили над территориями Курской и Белгородской областей. Еще по пять дронов уничтожили над Тверской и Брянской областями.

Помимо этого, по информации министерства, над территорией Пензенской области средства ПВО сбили три дрона ВСУ. Над Воронежской областью уничтожили два украинских беспилотника.

Накануне вечером в Минобороны сообщили, что российские военные пресекли ряд атак украинской стороны над двумя регионами страны. По данным ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили 11 беспилотников над Брянской областью. Еще два дрона были уничтожены над Белгородской областью.

В этот же день сообщалось, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Белгородской области, загорелся один резервуар. На месте происшествия работали десять пожарных расчетов. Возгорание было ликвидировано, никто не пострадал.

Ранее в России резко выросла стоимость страховки от прилета дрона.

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